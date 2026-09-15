Авария на судне "Калтан": четверо россиян пострадали из‑за утечки хладагента

В порту Камчхон на рыбопромысловом судне "Калтан" случилась утечка хладагента. В результате пострадали четверо российских граждан. Сейчас медики помогают всем пострадавшим, состояние одного из них - тяжелое.

Генеральное консульство России в Пусане держит ситуацию на контроле: его сотрудники регулярно связываются с капитаном судна и местными властями, пишет РБК.

Ранее посольство России в Непале вместе с местными властями помогает 11 россиянам, оказавшимся в зоне бедствия. Раньше речь шла о 12 человеках, но позже одна девушка вышла на связь - с ней все в порядке.