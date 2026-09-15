Комитет Палаты представителей США поддержал законопроект о новых санкциях против РФ

Процедурный комитет Палаты представителей Конгресса США одобрил регламент рассмотрения законопроекта об ужесточении санкций против России. Документ передан на рассмотрение нижней палаты полного состава.

За соответствующую процедуру выступили семь членов комитета, трое проголосовали против. При этом законодатели отвергли несколько поправок, предложенных представителями Демократической партии, пишет ТАСС.

По данным телеканала Fox News, нижняя палата законодательного органа может приступить к обсуждению документа уже 15 сентября. В случае прохождения процедурного этапа окончательное голосование по законопроекту ожидается на следующий день.

7 августа Сенат США подавляющим большинством голосов принял законопроект, который был разработан при участии покойного сенатора Линдси Грэма*. Новый закон предлагает ввести обязательные ограничения против президента Владимира Путина, а также высших политиков и военных руководителей России. Кроме того, авторы документа хотят установить пошлины до 100% для иностранных компаний, которые помогают российскому оборонному сектору. Такие же меры могут затронуть страны, которые покупают у России нефть и газ. В Москве уже назвали этот проект "медвежьей услугой" для самих США и подчеркнули, что считают подобные санкции незаконными и бесполезными.

Ранее в Кремле заявили, что внимательно слушают и анализируют звучащие в США заявления о новых санкциях против России. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, реагировать планируется в зависимости от ситуации.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов