В Минобороны Германии нашли "партизанский отряд", работающий по Украине

В Минобороны Германии нашли весьма секретную группу по Украине, которая работает в особо охраняемом крыле министерства.

По данным Financial Times. уровень секретности настолько высок, что некоторые называют группу "партизанским отрядом". Речь идёт о специальной рабочей группе по помощи Киеву "Зондерштаб Украина" (Sonderstab Ukraine), которая способна заключать сделки по закупке оружия для Украины всего за две недели.

"У нас предельно короткие цепочки принятия решений. Это обеспечивает нам оперативность и гибкость", - сказал бригадный генерал Йоахим Кашке, бывший пилот истребителя Tornado, возглавляющий это подразделение, девять раз посещавший Украину, пишет РБК.