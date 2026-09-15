Промышленное предприятие повреждено в результате атаки ВСУ в Самарской области

Повреждения зафиксированы на одном из промышленных предприятий в Самарской области в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

По его словам, также повреждены нескольких жилых объектов (выбиты стекла).

За ночь в Самарской области дважды объявлялся режим "Беспилотная опасность". Губернатор уточнил, что военные и мобильные огневые группы уничтожили более 40 БПЛА.

"На данный момент идет сбор информации о последствиях атаки. Главное – погибших нет", - написал Федорищев в Telegram-канале.