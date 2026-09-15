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Фото: Накануне.RU

WP: ЕС шокирован требованием Зеленского покрыть дефицит бюджета в 27 млрд долларов

Положение Украины становится тяжелым: режим страдает от точных ударов ВС РФ, нехватки ПВО и острого бюджетного дефицита в 27 млрд долларов. Европейские страны, ранее одобрившие кредит на 90 млрд евро, шокированы таким бюджетным дефицитом Киева, который возник так скоро. Об этом пишет The Washington Post.
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В ЕС опасаются, что вороватый режим специально завысил потребности, чтобы украсть еще часть помощи, и требуют от Украины жесткой экономии и реформ. Киев же требует дать 27 млрд до конца года и еще сотни ракет-перехватчиков, которые ныне в дефиците по всему миру. Ведь он "защищает Европу".

Бюджетный кризис Киева вызвал серьезные трения между Украиной и европейскими странами, которые стали основным источником финансирования. Они начинают подозревать, что их просто "доят". Новость о дефиците бюджета Украины потрясла европейских чиновников, которые считали, что они в основном удовлетворили бюджетные потребности Киева на этот и следующий год. И не могли поверить своим ушам, что Зеленскому нужно так много, и прямо сейчас.

Для Брюсселя сейчас особенно трудное время, поскольку ЕС погружен в переговоры по поводу нового многолетнего бюджета, в то время как националистические партии, скептически настроенные к Украине, набирают силу. Эта новость вызвала такое чувство у европейских политиков, что на них сбросили бомбу, признал европейский дипломат. И что с этим делать, никто не знает.

Теги: ЕС, украина, зеленский, бюджет, дефицит


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