В Таганроге несколько жилых домов и склад Ozon пострадали из-за ракетной атаки ВСУ

Таганрог подвергся массированной ракетной атаке. Детали привёл губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По оперативной информации погибших и пострадавших нет. В городе возникло несколько возгораний. Экстренные службы работают на местах происшествий.

Повреждены остекление двух многоквартирных и трёх частных домов, учебного заведения, коммерческого здания, газовая труба (не затронуло функции жизнеобеспечения), склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин, склад "Озон", сообщил Слюсарь в своём telegram-канале.