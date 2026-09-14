Зеленский отстранил сбежавшего генпрокурора Кравченко от должности

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить покинувшего страну генпрокурора Руслана Кравченко.

Это случилось на фоне антикоррупционного расследования. Указ президента опубликован на официальном сайте главы государства, пишет РИА Новости.

13 сентября Кравченко записал специальное видеообращение, в котором заявил, что подписал подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семену Кривоносу и человеку, близкому к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александру Клименко. Недавно НАБУ возбудило уголовное дело против сотрудников его офиса, где прошли обыски, а САП работает в связке с НАБУ. Сам Кравченко утверждает, что уехал в заграничную командировку и намерен "проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов на Украине".