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Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Глава Тюменской области оценил программу TNF

Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел площадку TNF и высказался об увиденном.

По словам главы региона, в этом году особое внимание уделено промышленной робототехнике и беспилотным комплексам. Всего на выставочном пространстве разместились более 70 компаний.

Они представляют больше 100 единиц оборудования по ключевым направлениям развития отрасли: нефтесервису и скважинным технологиям, обустройству месторождений и автономной энергетике, инжинирингу газотурбинного оборудования и нефтехимии.

Для участников TNF EXPO запланировано более 50 различных мероприятий: экспертные сессии, технологические визиты и экспо-туры. Компании смогут презентовать свои инженерные решения и управленческие компетенции. В рамках TNF EXPO совместно со Школой управления "Сколково" организуются образовательные стратегические сессии и мастер-классы, которые будут полезны всем, кто работает в сферах ритейла, финансов, машиностроения и IT.

Кроме того, стартовала деловая программа форума. Его тема в этом году – "Нефтегазовая отрасль будущего: энергия лидерства". 14-15 сентября мероприятия будут посвящены внедрению современных технологий и цифровых решений в нефтегазовой отрасли, написал губернатор в своём telegram-канале.

Теги: TNF, Александр Моор


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Ранее 14.09.2026 14:36 Мск В Тюмени открылся международный промышленно-энергетический форум TNF

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