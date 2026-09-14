14 Сентября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Россети Урал

"Россети Урал" рассказали о проекте "Профессионалитет" на Международном фестивале молодежи

Молодые специалисты "Россети Урал" рассказали о своем опыте в проекте "Профессионалитет" в рамках Международного фестиваля молодежи. На интерактивном стенде Министерства просвещения РФ они рассказали гостям фестиваля о вкладе компании в реализацию федерального проекта, который уже три года дает рабочие места в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае, а также о поддержке и привлечении молодых кадров в отрасль.

"Эффект от участия в проекте "Профессионалитет" для нас очевиден, – отмечает гендиректор "Россети Урал" Дмитрий Воденников. – Мы видим актуализацию программ, практико-ориентированное обучение и реальные навыки будущих энергетиков. Это приводит к увеличению числа трудоустроенных выпускников, росту потока абитуриентов на электротехнические специальности. Но мы понимаем, что привлечь молодежь – это только половина задачи. Важно создать условия, чтобы молодые люди видели перспективу и оставались в отрасли. Поэтому в компании выстроена система поддержки: за каждым новым сотрудником закрепляется наставник из числа опытных работников, составляется индивидуальный план развития. Желающие могут присоединиться к молодежному сообществу, участвовать в спортивных, культурных и волонтерских мероприятиях, стать частью совета молодых специалистов".

Молодые специалисты "Россети Урал" на интерактивном стенде Министерства просвещения России в рамках Международного фестиваля молодежи(2026)|Фото: Россети Урал

С 2023 года сразу в трех регионах УрФО энергетики помогли создать кластеры среднего профессионального образования по направлению "Топливно-энергетический комплекс". "Россети Урал" помогают выпускникам с трудоустройством, регулярно обновляют содержание образовательных программ, развивают наставничество, а также модернизируют материально-техническое оснащение колледжей и техникумов, создаются аудитории для электромонтажа, лаборатории и учебные классы, оснащенные современным оборудованием.

Накануне стенд осмотрел министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Гости фестиваля также могут его посетить и узнать о проектах и достижениях российских школьников и студентов, а также получить представление о востребованных профессиях. Каждый день до 16 сентября на площадке будут выступать представители предприятий – партнеров "Профессионалитета". Они подробно расскажут о взаимодействии компаний с колледжами, прохождении практики и стажировок, адаптации молодых специалистов и карьерных возможностях.

Теги: Россети Урал, Профессионалитет, Международный фестиваль молодежи, Екатеринбург


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