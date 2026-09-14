В Тюмени возбудили уголовное дело после нападения подростков на мальчика

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения группы подростков на ребенка в Тюмени. Инцидент произошел 13 сентября на детской площадке в районе улицы Обдорской, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК России по Тюменской области.

Информация о случившемся появилась в социальных сетях и районном чате. По словам родственника пострадавшего, несколько подростков окружили мальчика, заставили снять кофту, после чего избили. У ребенка, как утверждает автор сообщения, диагностированы ушибы и рваная рана, а одежда повреждена. Также сообщается, что происходящее участники снимали на видео.

По предварительным данным, конфликт произошёл на площадке возле магазина "Магнит", рядом с домами № 5, 5к1, 4к1 и 3 на улице Обдорской.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Сейчас СК устанавливает всех участников конфликта, а также выясняет причины произошедшего и обстоятельства, которые могли ему способствовать.