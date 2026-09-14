Свердловчанам продлили регистрацию на Международный фестиваль молодежи

Жители Свердловской области все еще могут зарегистрироваться в программе "Горожане" в рамках Международного фестиваля молодежи. Регистрация позволит свободно посещать площадки фестиваля и концерты, а также обеспечит бесплатный вход в музеи на территории Екатеринбурга.

"Вижу, какой отклик вызывает Международный фестиваль молодежи у жителей Свердловской области. Уральцы приезжают семьями, компаниями, целыми делегациями из разных городов региона, чтобы знакомиться с участниками фестиваля, общаться, посещать лекции и мастер-классы", – заявил глава региона Денис Паслер.

Регистрация продлена до 20.00 сегодняшнего дня. В первый день в рамках программы "Горожане" площадки фетиваля посетили свыше 700 человек их Алапаевска, Туринска, Камышлова, Ревды и других городов Свердловской области. Дополнительную возможность принять участие в мероприятиях уже получили 2,5 тыс. студентов вузов и учреждений среднего профессионального образования региона.

"Мы приехали большой командой на Международный фестиваль молодежи, посетили почти все экспозиции, мастер-классы и лекции, получили подарки и даже посадили цветы для наших Центров детских инициатив. Несмотря на языковой барьер, мы нашли общий язык с делегатами из разных стран", — поделилась участница программы "Горожане" из Камышлова Татьяна Ганина.

Участие жителей муниципалитетов Среднего Урала на событиях фестиваля координирует департамент молодежной политики региона. Напомним, что продлится он до 17 сентября.