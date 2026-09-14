Алексей Текслер на Международном фестивале молодёжи‑2026 в живом диалоге пообщался с делегатами из Челябинской области

Губернатор Челябинской области на площадке Международного фестиваля молодежи-2026 в Екатеринбурге провёл встречу с делегацией региона.

Всего из Челябинской области прибыло 162 участника, в том числе иностранные студенты южноуральских вузов из Индии, Индонезии, Шри-Ланке, Нигерии, Зимбабве, Вьетнама и Казахстана. По числу участников южноуральская делегация – одна из крупнейших на форуме.

Алексей Текслер, приветствуя молодых делегатов, сказал: «Это действительно яркое событие – почти все страны мира здесь присутствуют, все регионы нашей страны. Очень рад, что у нас такая представительная делегация. Здесь и студенты, и рабочая молодёжь, и молодые педагоги, и учёные, есть представители Движения Первых. Обязательно зарядитесь энергетикой ребят из других стран, проявите себя, расскажите о своём регионе и о своей стране. Уверен, этот фестиваль станет для вас импульсом, чтобы раскрыть себя с самой неожиданной стороны. Сейчас – время молодых. Нужно учиться, каждый день учиться чему-то новому, чтобы двигаться дальше, двигаться вперёд».

В состав делегации Челябинской области вошли 143 участника в возрасте от 18 до 35 лет, 10 подростков от 14 до 17 лет и девять иностранных студентов.

«Для Челябинской области важно, чтобы наша молодёжь была частью таких масштабных международных событий. В Екатеринбург отправились активные, инициативные ребята из разных территорий региона – студенты, молодые специалисты, педагоги. Для них фестиваль – это возможность не только представить Южный Урал, но и познакомиться с молодыми людьми из разных стран, обменяться опытом, найти единомышленников и идеи для новых проектов. Уверен, что ребята вернутся с новыми знаниями, контактами и инициативами, которые смогут реализовать уже в Челябинской области», – отметил министр молодёжи Челябинской области Юрий Болдырев.

Встреча губернатора Алексея Текслера на площадке фестиваля проходила в формате живого диалога с ребятами. Обсуждали развитие медиасреды и поддержку молодых журналистов, меры поддержки молодёжного предпринимательства, удержание молодёжи и формирование IT‑команд в регионе, подготовку Челябинска к статусу «Культурная столица 2027», а также работу общественного транспорта.

Отвечая на вопрос руководителя студенческого медиацентра о развитии медиасреды, Алексей Текслер отметил, что регион проводит большое количество мероприятий для профессионального сообщества и поддерживает муниципальные медиа. Но главный акцент сделан на молодёжь, практически в каждом муниципалитете и во многих школах созданы медиацентры, проводится конкурс школьных и молодёжных проектов.

Напомним, в Челябинской области учреждена региональная молодежная премия в сфере медиа – «Медиасреда». В этом году мероприятие объединило более 100 юных медийщиков и их наставников со всего региона.

«Самое главное в этой премии – помочь ребятам по-настоящему увлечься творческими профессиями. В Челябинской области уже сложилось сильное медиасообщество в школах и колледжах. Но всегда есть куда расти дальше. "Медиасреда" даёт шанс увидеть все возможные пути развития в медиа: своими глазами посмотреть, как работают крупные медиа, пообщаться с экспертами – и региональными, и федеральными. Живое общение, реальные истории, искренний интерес – вот что здесь главное», – потмечал в ходе мероприятия заместитель председателя правительства Челябинской области Сергей Зюсь.

Губернатор в ходе диалога с южно-уральскими делегатами пригласил ребят делиться идеями в сфере развития медиа и пообещал, что все предложения будут рассмотрены.

Студентов интересовало также, планируются ли меры, чтобы молодые люди не уезжали из региона, а развивали собственные команды и бизнес на Южном Урале. Алексей Текслер отметил, что регион делает ставку на два направления: повышение качества образования (в том числе строительство нового кампуса в Челябинске) и развитие комфортной городской среды. Губернатор подчеркнул, что между регионами идёт жесточайшая конкуренция за людей, и удержание талантливой молодёжи – важнейшая задача.

Один из участников фестиваля спросил, какие культурные изменения ждут жителей и гостей региона в связи со статусом Челябинска, как Культурной столицы 2027.

Алексей Текслер напомнил, что регион прошёл жесточайшую конкуренцию за это звание. По его словам, афиша уже сформирована и включает десятки событий и новые форматы, параллельно развивается культурная инфраструктура – от малых сёл до районных центров, введена вторая очередь уникальной детской филармонии. Губернатор подчеркнул, что культура помогает менять отношение к региону и формирует ту комфортную среду, из которой не хочется уезжать.

По итогам встречи Алексей Текслер отметил, что идеи и инициативы, рождённые на фестивале, станут важным вкладом в дальнейшее развитие региона и реализацию его стратегических планов.

«Вы – одна большая команда Челябинской области. Ваши идеи и энергия, рождённые здесь, на фестивале, обязательно станут частью нашего общего движения вперёд. Вместе мы их реализуем», – подчеркнул губернатор.

Краткая справка. Международный фестиваль молодёжи – 2026 – масштабное событие в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. В фестивале участвуют 10 000 человек из 191 страны. Программа фестиваля выстроена по нескольким блокам: образовательный («Знание»), культурный («Молодёжь в культуре»), велнес (спорт и здоровье), «Добрая программа» (экология и волонтёрство), экскурсионный и объединяющий (игры, чемпионаты, командообразующие форматы).