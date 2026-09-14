Лихачёв и Гросси обсудили безопасность ЗАЭС

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев встретился с руководителем Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Главной темой разговора стали вопросы ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также ситуация в Энергодаре.

Алексей Лихачев отметил, что с конца апреля идёт резкая эскалация ситуации на площадке станции и в её городе-спутнике из-за непрекращающихся атак ВСУ. За последние четыре с половиной месяца по ЗАЭС и Энергодару нанесено более 750 ударов украинскими дронами и артиллерией. Киев ведёт систематическую охоту на мирных жителей и сотрудников станции. С начала эскалации погибли 20 человек, из них девять сотрудников ЗАЭС, ранены более 100 человек.

Лихачёв обратил внимание Гросси на недавние удары по бензовозам, доставлявшим топливо на ЗАЭС, из-за которых были жертвы. Гросси оказался готов проработать варианты оказания содействия со стороны Агентства в проведении подобных операций. От Секретариата МАГАТЭ ждут не просто фиксации фактов ударов, но и указания конкретных ответственных за них, сообщает пресс-служба "Росатома".