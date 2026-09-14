Суд взыскал с батутного центра в Ханты-Мансийске 1,5 миллиона рублей за травму ребенка

В Ханты-Мансийске суд удовлетворил иск прокуратуры к владельцу батутного центра о компенсации морального вреда и штрафе за травму пятилетнего ребенка. Об этом сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.

Проверка проводилась по обращению местной жительницы, чей сын пострадал в декабре 2025 года. Мальчик ударился головой о выступающий элемент стены поролоновой ямы батутной арены и получил тяжкий вред здоровью. Как установила прокуратура, несчастный случай произошел по вине сотрудников центра, не обеспечивших безопасность услуги.

Прокурор в интересах несовершеннолетнего обратился в суд с иском. Суд требования удовлетворил: с владельца центра взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей и штраф 500 тыс. рублей за отказ добровольно исполнить требования потребителя.