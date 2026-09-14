Песков прокомментировал сообщения об инциденте с БПЛА и поездом Бориса Джонсона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что БПЛА чуть не попал по ехавшему поезду с чиновниками ЕС недалеко от польско-украинской границы.

"Если я правильно понимаю, то речь идет о территории Украины. Наши военные выполняют задачи по всей территории Украины и продолжат это делать", - сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

13 сентября журнал Der Spiegel писал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и высокопоставленные европейские чиновники оказались неподалеку от места атаки беспилотника у польско-украинской границы. Их специальный поезд пришлось остановить.

В тот же день в Минобороны РФ сообщили, что российские войска атаковали объекты железнодорожной инфраструктуры на западе Украины, используемые для перевозки грузов военного назначения из Европы.