Дроны начнут доставлять посылки

Министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что до конца 2026 года Минтранс определит города, где запустят эксперимент по доставке грузов беспилотниками. Сейчас идет конкурс - по его итогам выберут первые площадки для тестирования, пишет ТАСС.

Никитин выступил с лекцией на просветительском марафоне "Знание. Первые" в рамках Международного форума молодежи. Он предположил, что в первую очередь в эксперимент могут включить города Дальнего Востока, но не исключил и проекты в центральной части страны. Министр отметил, что такая доставка сильно изменит уровень цифровой инфраструктуры в городах.