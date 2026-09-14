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Фото: admtyumen.ru

В Тюмени открылся международный промышленно-энергетический форум TNF

В Тюмени начал работу международный промышленно-энергетический форум TNF. В этом году на площадке ожидается порядка 18 тысяч участников — руководители крупнейших нефтегазовых и промышленных компаний, инженеры, учёные и представители органов власти. Форум продлится четыре дня, запланировано более ста мероприятий, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

На уличной экспозиции TNF компании-участницы представили инновационные и действующие разработки. Так, "Озерский завод энергоустановок" разместил автономную газотурбинную электростанцию, предназначенную для электроснабжения удалённых объектов.

"Главным генерирующим источником является газотурбинная установка, расположенная в блочно-комплектном устройстве со всеми необходимыми системами. Может использоваться на абсолютно любых объектах, где существуют потребители, которым нужно постоянное и безаварийное энергоснабжение. На TNF представлены наши потенциальные и действующие партнёры. Это хорошая площадка для демонстрации новых и действующих решений", — отметил директор завода Артемий Левин.

Компания "Интехрос" показала робототехническое средство для выполнения инженерных работ. Оборудование может действовать удалённо без вмешательства человека.

"На установке реализовано шагающее шасси. Она может выполнять любой тип инженерных работ на сложном рельефе: откосы, косогоры и тому подобное. Мы представляем продукты в шести отраслях. Первоначально модель разработана для РЖД и МЧС. Эти компании уже делали запрос на технику", — рассказал руководитель направления компании "Интехрос" Евгений Чопоров.

Впервые на форуме работает отдельный павильон, посвящённый креативной экономике, — площадка "Креатив ХАБ". Ежедневно здесь будут проходить лекции, мастер-классы и презентации. Программа включает 15 мероприятий по наиболее востребованным направлениям: архитектура, урбанистика, развитие городской среды, маркетинг и медиа.

"Площадка оказалась востребована не только у креаторов, но и у представителей нефтегазовой и банковской сферы. Сегодня крупная промышленность старается выделяться, и делать это в первую очередь можно с помощью креаторов. Практически все традиционные бизнесы закупают такие продукты", — отметил руководитель ТАРКИ Алексей Краев.

Посетить уличную экспозицию и мероприятия "Креатив ХАБ" могут все желающие с 14 по 17 сентября. Вход свободный, для посещения TNF EXPO необходима регистрация на сайте.

Теги: международный промышленно-энергетический форум, TNF


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Развитие сюжета:

Ранее 14.09.2026 19:15 Мск Глава Тюменской области оценил программу TNF

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