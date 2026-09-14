СМИ: Генпрокурор Украины ночью бежал из страны

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку, а ночью бежал за границу на служебном автомобиле. Об этом пишет издание "Украинская правда".

Накануне он записал специальное видеообращение, в котором заявил, что подписал подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семену Кривоносу и человеку, близкому к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александру Клименко. Недавно НАБУ возбудило уголовное дело против сотрудников его офиса, где прошли обыски, а САП работает в связке с НАБУ.

Сам Кравченко утверждает, что уехал в заграничную командировку и намерен "проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов на Украине".

Издание "Страна" считает, что его бегство за границу было частью сделки с Зеленским: тот дает возможность покинуть страну и избежать уголовного преследования НАБУ, а генпрокурор взамен подписывает подозрения главе НАБУ и жене главы САП. Зеленскому это нужно, чтобы сместить руководителей этих структур, которые представляют угрозу его власти.

15 сентября Рада должна проголосовать за отставку Кравченко.