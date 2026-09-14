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Армия и ВПК Челябинская область
Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

В Челябинске в День танкиста торжественно открыли возрожденное высшее танковое училище

В День танкиста, в Челябинске состоялось событие, которое по праву можно назвать историческим – торжественно было открыто воссозданное по поручению Президента Челябинское высшее танковое командное училище (ЧВТКУ).

В этом значимом мероприятии приняли участие заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин, полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

«С возрождением Челябинского высшего танкового командного училища открывается новая глава в истории отечественного военного образования. Это не просто открытие еще одного учебного заведения, а возрождение офицерской школы, особой системы подготовки военных кадров, – отметил Виктор Горемыкин.

Торжественное открытие прошло с соблюдением всех воинских традиций.

Заместитель Министра обороны вручил начальнику ЧВТКУ Леониду Рыжову – Герою России, участнику СВО -боевое знамя, которое займёт почётное место в одном строю со знаменами, вручёнными училищу в 1944 и 1968 годах. Священнослужитель РПЦ провёл чин освящения знамени.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

В ходе торжественного мероприятия перед личным составом училища выступили почётные гости – ветераны Вооружённых Сил РФ и участники специальной военной операции.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Также учащихся первого курса возрождённого училища привели к военной присяге, затем они прошли торжественным маршем перед боевым знаменем.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

«Будьте достойны звания курсанта Челябинского высшего танкового командного училища. В будущем, став его выпускниками, несите с честью и достоинством гордое звание офицера. Выполняйте боевые задачи, любите Отчизну, будьте честными перед собой, защищайте родных и близких!», – обратился к курсантам Артём Жога.

В честь знаменательного события на территории училища были открыты стела ЧВТКУ, памятник «Танкистам» и организована выставка современной военной и специальной техники, активно применяемой в ходе СВО.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

«Возрождение училища – прямой ответ на серьёзные вызовы, возникшие перед страной. В условиях специальной военной операции как никогда важно укреплять обороноспособность государства, воспитывать профессиональных, сильных, преданных Родине кадровых офицеров. Наше военное училище будет готовить не только высококвалифицированных специалистов, которые будут защищать свою страну, но и патриотов, горячо любящих Россию. Уверен, что нынешние курсанты с честью продолжат традиции Челябинского высшего танкового командного училища», – отметил губернатор Алексей Текслер.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

ЧВКТУ будет готовить не только танкистов, но и специалистов для войск беспилотных систем. Курсантам предстоит освоить лучшую современную технику.

В первый набор вошло более 200 курсантов. По большей части это ветераны СВО, хотя есть и парни, недавно окончившие школу, рассказал челябинским журналистам преподаватель одной из кафедр вуза, Герой России подполковник Виталий Антонов.

«Все из разных городов, из разных группировок. Челябинцы, конечно, тоже есть. Обучение будет длиться четыре года, после чего — присвоение воинского звания лейтенанта, должность командира танкового взвода или роты, в зависимости от моральных качеств офицера. Курсантам предстоит осваивать такие дисциплины, как «Устройство оружия и его боевое применение», «Бронетанковое вооружение», «Инженерное обеспечение», и ряд других предметов. В любом случае будем преподавать классику. Боевой опыт — это, конечно, хорошо, но классику надо знать», — подчеркнул преподаватель.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

В рамках торжественного открытия ЧВТКУ также состоялась церемония возложения венков и цветов к стеле Танкистам – выпускникам училища. Мемориал открыт в 2020 году и располагается в Советском районе Челябинска, на территории бывшего Челябинского высшего танкового командного училища.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Краткая справка. Учебное заведение было образовано в 1941 году – в самые тяжёлые дни Великой Отечественной войны. Курсанты не только учились – прямо в цехах заводов они собирали боевые машины, получая уникальный опыт и помогая решать кадровый вопрос. Только за годы войны училище подготовило около семи тысяч офицеров. Многие из них были удостоены высоких боевых наград, а 20 – стали Героями Советского Союза. За выполнение боевых задач на Кавказе, в Сирии, других горячих точках, а также в ходе СВО звание Героя Российской Федерации получили 13 выпускников ЧВТКУ.

 

Теги: алексей текслер, чвтку, танковое училище, курсанты, участники сво


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