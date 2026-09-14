Житель юга России осуждён за госизмену

Ростовский облсуд вынес приговор по делу местного жителя. Он наказан за госизмену.

В январе 2024 г. россиянин, придерживаясь проукраинских взглядов, начал общаться с представителями спецслужб Украины. От них он получил задание подготовить и совершить в Ростовской области диверсию, повредив объект транспортной инфраструктуры.

Вскоре его задержали на месте так и не совершённого преступления. Приговор – 20 лет лишения свободы. Первые четыре года он проведёт в тюрьме, оставшуюся часть – в колонии строгого режима. Вердикт в силу не вступил, сообщает пресс-служба суда.