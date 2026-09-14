Прошел чин освящения нижнего храма в возрожденном при поддержке Фонда святой Екатерины Александро-Невского храма Алапаевска

Состоялся торжественный чин освящения нижнего храма в честь Августовской иконы Пресвятой Богородицы в возрожденном Александро-Невском храме Алапаевска. Праздничное богослужение возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в сослужении с настоятелем храма, отцом Владиславом.

Именины нижнего храма прошли в день, когда православная церковь отмечает свое новолетие, совпадающее с празднованием Августовской иконы Божьей Матери, которая явилась героям-воинам. Этот образ один из самых почитаемых среди военных.

Образ Богоматери с младенцем явился русским солдатам и казакам во время Первой мировой войны в близи города Августов в один из самых тяжелых моментов, когда они были в окружении. Богородица указала им на Запад, туда по утру и пошли воины и вышли из окружения врага, а в дальнейшем одержали победу в сражении.

«Когда появляется новая школа на карте региона, мы понимаем, что это место не будет пустым. Куда будут приходить дети, будут получать образование, будут учиться в культуре. Когда появляется новое производство, новая производственная линия, цех, мы понимаем, что это новые рабочие места, новые налоги, новые продукты. Когда появляется новый храм, я понимаю, что сюда будут приходить люди. А что с человеком происходит, когда он приходит в храм? Сколько раз мне рассказывают: «Я, когда захочу ухожу в храм, начинаю плакать. Начинаю вспоминать все плохое и жалеть об этом. И так хочется хорошего». И действительно, человек, находясь в храме, происходит это удивительное освещение. Ума, мысли, сердце жизни. И вот в этом месте такое освещение будет происходить», — говорит Владыка Евгений.

Архипастырь отметил, Алапаевск знают практически все православные люди. Храм Александра Невского находится в самом центре города и был построен местными жителями при поддержке Фонда святой Екатерины. В этот особенный день на праздничной литургии собрались около сотни прихожан и гостей, в том числе паломники Свято-Симеоновского крестного хода, спортсмены клуба «Архангел Михаил» и другие.

В будущем в нижнем храме Августовской иконы Божьей матери будут проводиться таинства крещения. Специально для этого здесь сделан баптистерий, украшенный мозаикой, в который будущие христиане могут погружаться в полный рост.