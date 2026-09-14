Свердловские врачи спасли "Рапунцель", съевшую полкило собственных волос

Свердловские врачи спасли девушку с так называемым "синдромом Рапунцель".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области, 25-летняя пациентка поступила в приемное отделение ЦГБ №7 Екатеринбурга с жалобами на интенсивные боли в животе, тошноту и резкую слабость. Диагностика показала, что желудок девушки забит… плотным комком ее же собственных волос весом в полкилограмма.

"Причиной данной патологии стал "синдром Рапунцель" – редко встречающееся состояние, при котором человек бессознательно жует и заглатывает собственные волосы. Поскольку организм не может переварить их, волокна годами скапливаются в желудке и сплетаются в огромный плотный ком", - рассказали в минздраве.

Как добавил заместитель главного врача Центральной городской больницы №7 по хирургии Георгий Светлаков, операция прошла успешно. Врачам удалось полностью извлечь волосы и сохранить желудок. В настоящее время здоровью и жизни девушки ничего не угрожает.