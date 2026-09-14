Заслон поставлен прочный: в День танкиста бурятские самбисты показали высокий уровень мастерства

В воскресенье, 13 сентября, в Улан-Удэ состоялись международные соревнования серии Гран-при "Лига боевого самбо" среди мужчин. Зрители увидели пять титульных боев с участием лучших спортсменов России и Монголии.

Как передает корреспондент Накануне.RU, масштабный праздник самбо, в котором традиционно сильна Бурятия, неслучайно прошел в 80-летие Дня танкиста. Многие бурятские самбисты не только мастерски выступают на соревнованиях, но и достойно исполняют воинский долг на передовой. Высоко оценил уровень участников турнира председатель Экономического совета ЛДПР, президент Ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин, который выступил генеральным партнером мероприятия (на фото ниже — крайний слева).

Боевое самбо — один из самых жестких и при этом зрелищных видов единоборств. Для Бурятии проведение такого турнира — возможность показать высокий уровень развития самбо и дать спортсменам возможность встретиться с сильными соперниками на домашнем ковре.

Главный федеральный инспектор в Бурятии аппарата полпредства президента РФ Сергей Вавилов отметил, что на борцовском ковре формируются такие качества, как решительность и отвага.

"Все эти качества необходимы нам всем и в первую очередь нашему мужскому населению, которое показывает их и на этом замечательном ковре, и на поле боя. Желаю каждому из нас и спортсменам наилучших результатов", — отметил он.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подчеркнул, что участники "Лиги боевого самбо" провели тысячи тренировок, они прошли через пот, боль и усталость и поэтому должны показать красивые, яркие поединки.

"Я бы посоветовал всем бойцам: не бойтесь проиграть. Бойтесь выложиться вполсилы. Потому что должен победить сильнейший. Каждый должен получить то, что он отдал на тренировках", — сказал глава города.

Генеральным партнером Гран-при выступил известный промышленник, президент Ассоциации "Росспецмаш", председатель Экономического совета ЛДПР Константин Бабкин. Он отметил, что Гран-при собрало полный зал людей, и пожелал всем участникам красивых поединков и честных побед.

"Спорт объединяет людей, и развитие самбо очень важно. По своему опыту могу сказать, что в предпринимательской деятельности тоже нужны борцовские качества — упорство, умение преодолевать препятствия", — отметил Константин Бабкин.

Гран-при посетил врио командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев. В своем выступлении он поздравил всех причастных с 80-летием Дня танкиста.

"Лучшие танкисты страны — из Бурятии: 5-я танковая бригада, 37-я бригада. Сегодня достойный праздничный день. И мы сегодня проводим прекрасное соревнование хороших ребят, мастеров. Я сам с 6 до 9 класса занимался самбо и с тех пор продолжаю следить за этим видом спорта, всегда помогаю и поддерживаю. Давайте поприветствуем ребят, которые борются и идут к победе", — подчеркнул генерал-лейтенант.

Президент Федерации самбо Республики Бурятия, депутат Народного Хурала Бадмадоржо Жигжитов отметил, что много бурятских самбистов достойно исполняют свой воинский долг на СВО, и некоторые из них специально приехали поддержать спортсменов на этих соревнованиях.

Так, спортсменов поприветствовали: участник специальной военной операции, гвардии майор Александр Оширов, награжденный Орденом Мужества, медалью "За отвагу", медалью "За храбрость" II степени, медалью "За храбрость" I степени, и участник СВО, гвардии капитан Баир Дагбаев, награжденный Орденом Мужества, Георгиевским крестом IV степени, медалью "За храбрость" II степени, медалью Жукова, медалью "За заслуги перед Донецкой народной республикой" III степени.

Бадмадоржо Жигжитов, возглавляющий Федерацию самбо Республики Бурятия, рассказал, что в его жизни спорт играет большую роль, потому что формирует характер и дисциплину. Что касается дальнейших шагов по развитию Лиги, планируется проводить такое мероприятие два раза в год с привлечением иностранных спортсменов, но основной упор все-таки будет делаться на то, чтобы дать возможность роста для бурятских самбистов.

"Будем воспитывать своих героев. Бурятия показывает достойные результаты. Наш спортсмен Куулар Кан-Демир стал чемпионом Вооруженных сил России по самбо. У нас есть двукратный чемпион Европы Алдар Намсараев. Еще молодые ребята растут, поэтому есть, над чем работать", — сказал Бадмадоржо Жигжитов.

Он поблагодарил зрителей, республиканские власти, а также генерального партнера соревнований Константина Бабкина за поддержку этого вида спорта.

Победителями Гран-при стали:

до 58 кг – Владимир Дондуков, Россия;

до 71 кг – Ренас Зайнутдинов, Россия;

до 79 кг – Дэлгэр Намсараев, Россия;

до 58 кг – Алдар Намсараев, Россия.

Также на торжественной церемонии спортсменам Бурятии вручили премии по 150 тыс. рублей за победы на всероссийских и международных соревнованиях.

Награды получили: