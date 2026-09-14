18 Сентября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

"Ростелеком" установил порядка 3000 камер на избирательных участках Свердловской области

"Ростелеком" установил в помещениях участковых и территориальных избирательных комиссий Среднего Урала почти 3 тыс. IP-камер, которые в режиме реального времени будут передавать процесс голосования. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, участки будут под круглосуточным наблюдениям и обеспечат абсолютную прозрачность выборов.

"Процесс голосования в регионе будет абсолютно прозрачным, открытым и понятным избирателям. Благодаря видеонаблюдению мы выстроили высокотехнологичную базу, которая укрепляет легитимность избирательной кампании в Свердловской области. К предстоящим выборам мы готовы на 100%", — рассказала член избирательной комиссии Свердловской области Анна Абсалямова.

Установка видеонаблюдения от Ростелекома на участках для голосования в Свердловской области(2026)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Выборы в Госдуму, заксобрание региона и местные думы пройдут с 18 по 20 сентября в 35 муниципальных образованиях На одном из избирательных участков Екатеринбурга в завершающем этапе установки камер наблюдения приняла участие амбассадор проекта "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия — страна возможностей", 95-летняя Евгения Семенова. Несмотря на уважаемый возраст, "Бабушка Женя" успевает путешествовать по стране и снимать ролики для соцсетей. Накануне она посетила школу №16, чтобы примерить на себя роль ревизора и помочь сотруднику "Ростелекома" смонтировать и настроить камеры, а после протестировала систему видеонаблюдения с ноутбука.

"В мои годы особенно важно, чтобы все было просто и по-честному. Я сегодня осмотрела участок и осталась довольна: оборудование — современное, порядок — идеальный, все понятно и прозрачно. Рада видеть, что к мнению уральцев относятся с уважением. За свою жизнь я много раз голосовала на выборах, и предстоящие точно не пропущу. Каждое решение важно для развития Свердловской области и страны", — отметила Евгения Семенова.

Установка видеонаблюдения от Ростелекома на участках для голосования в Свердловской области(2026)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Камеры "Ростелекома" установлены так, чтобы минимизировать слепые зоны, но при этом сохранить право избирателей на тайну голосования. По защищенным каналам связи изображение будет транслироваться на специальный служебный портал и медиаэкран Центра общественного наблюдения в Екатеринбурге. Благодаря этому можно будет в реальном времени следить за рабочими местами членов избирательных комиссий, ящиками для голосования, сейф-пакетами, зонами выдачи бюллетеней и итоговым подсчетом голосов.

"С 2012 года "Ростелеком" по всей России последовательно выстраивает надежную систему видеонаблюдения за процессом голосования и подсчетом данных на выборах всех уровней. Мы задействуем самые современные цифровые технологии, собственные защищенные высокоскоростные оптические каналы связи и распределенные по стране центры обработки данных. Цифровая инфраструктура нашей компании отличается высокой устойчивостью, она спроектирована с учетом многократного резервирования и способна стабильно работать даже при максимальных нагрузках", — заявил директор Екатеринбургского филиала компании "Ростелеком" Дмитрий Лукошков.

В период голосования в Свердловской области сотрудники провайдера будут дежурить в усиленном режиме, чтобы контролировать исправность видеокамер и бесперебойную передачу данных на каждом из избирательных участков.

Теги: Ростелеком, Екатеринбург, камера, избирательный участком, голосование


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