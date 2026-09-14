Сергей Кравчук на площадке фестиваля "Амур.Живая диния" - Хабаровск становится точкой притяжения всего Дальнего Востока

Гости фестиваля «Амур. Живая линия» открыли для себя Хабаровский край через продукцию местных производителей и творчество коренных народов. Самое масштабное туристическое событие региона организовано в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», инициированного Президентом РФ.

В первый день фестиваль собрал более 50 тысяч человек. Акцент был сделан на этнокультурной программе. Пространство фестиваля выстроили как единый маршрут вдоль символической линии реки Амур, которая объединила культуру, природу и туристический потенциал региона. Организаторы разработали специальную «карту путешественника» с ключевыми точками маршрута.

«Фестиваль «Амур. Живая линия» в этом году побил все рекорды: только в первый день площадь Ленина собрала более 50 тысяч человек, – отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. – Впервые были представлены этнодомики всех восьми коренных народов края, развернули девятнадцать открытых кухонь с настоящей дальневосточной гастрономией, а на одной сцене выступили коллективы из Китая и национальные ансамбли Дальнего Востока. Фестиваль вышел за пределы одного региона – к нам приехали туристические центры от Чукотки до Новосибирска. Это значит, что Хабаровск становится не просто площадкой праздника, а точкой притяжения всего Дальнего Востока. Гости узнали о туристическом потенциале края. Отдельная и искренняя благодарность губернатору Хабаровского края Дмитрию Викторовичу Демешину за организацию этого масштабного события. Спасибо каждому, кто был частью этого праздника – мастерам, поварам, музыкантам и, конечно, гостям. Хабаровск ждёт вас снова!».

Дмитрий Демешин посетил экспозицию в виде этнодомиков коренных малочисленных народов Севера, побывал в чуме и других локациях фестиваля.Глава региона также поделился планами по развитию туризма в регионе. Горнолыжный комплекс «Хехцир» станет всесезонным курортом, планируется обновить инфраструктуру ГЛК «Холдоми», а в центре краевой столицы построить пятизвездочный гостиничный комплекс «Хабаровск».

На одной площадке выступили более пяти творческих коллективов из Китая и восемь национальных коллективов Дальнего Востока. Программу дополнили мастер-классы, квесты, почтовая станция, игровое шоу, лекции этнографов и гастрохаб с дальневосточными блюдами. Музыкальная программа собрала на одной сцене хабаровские коллективы. Хедлайнером вечера первого дня стала группа Gayazovs Brothers.