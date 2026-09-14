Нападающий "Автомобилиста" Спронг дисквалифицирован после удаления в матче с "Сибирью"

Нападающий екатеринбургского ХК "Автомобилист" Даниэль Спронг дисквалифицирован на один матч.

Поводом стал момент во вчерашней встрече с новосибирской "Сибирью", которую уральцы выиграли со счетом 2:5. В самом начале матча Спронг столкнулся с игроком соперника. Судьи посчитали, что это была умышленная атака в голову или шею и удалили форварда "Автомобилиста" до конца игры.

Как сообщили Накануне.RU пресс-службе Континентальной хоккейной лиги, спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел данный эпизод. Принято решение дисквалифицировать Спронга на один матч и подвергнуть денежному штрафу. Его сумма не уточняется.

Таким образом, нападающий пропустит завтрашнюю гостевую встречу против омского "Авангарда".

Ранее ситуацию с удалением Даниэля Спронга прокомментировал главный тренер "Автомобилиста" Алексей Кудашов.

"Да, был удар в голову, как мы знаем, но очень такой двоякий. Игрок "Сибири" тянулся очень низко за шайбой, и шайба была нейтральной, он тоже хотел ей завладеть. Не знаю, умышленного удара, мне кажется, там не было. Там шла борьба за шайбу просто, и игрок "Сибири" очень низко пошел, поэтому так получилось, голова была очень низко. Мое мнение такое", - приводит слова Кудашова официальный сайт "Автомобилиста".

Перед началом сезона появлялись сообщения об уходе Спронга из команды. Однако в уральском клубе призывали не верить слухам.