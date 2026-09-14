В Увате после капитального ремонта открыли инфекционное отделение Областной больницы №20

В Увате после капитального ремонта открыли инфекционное отделение Областной больницы №20, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Средства на капитальный ремонт были выделены из бюджета Тюменской области в рамках программы "Развитие здравоохранения".

В открытии учреждения принял участие глава Уватского округа Вячеслав Елизаров.

У здания обновлены фасад и кровля, внутри отремонтированы помещения. Также выполнено: частичная перепланировка назначения помещений; устройство полов; штукатурка поверхностей внутри здания; изменение конструктивной особенности кровли, вентиляционных конструктивных решений и системы отопления.

"Здание, которому почти 40 лет, соответствует всем современным стандартам. Хочется пожелать отделению уверенного развития и достойных результатов, а пациентам – скорейшего выздоровления", - заявил главный врач Областной больницы №20 Олег Алымов.



Отделение полностью укомплектовано кадрами. В настоящий момент развернуто пять коек, но при необходимости количество мест можно увеличить до 20. Первые пациенты уже поступили на лечение 14 сентября.