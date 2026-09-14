В аэропорту Екатеринбурга задержали двух мужчин с десятками ножей в багаже

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники изъяли крупную партию ножей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, контрабанду общим весом 23,5 кг обнаружили в багаже двух пассажиров, прибывших рейсом из Узбекистана. При прохождении "зеленого" коридора инспекторы остановили мужчин для проверки. В рюкзаке одного из них нашли 62 ножа, а у второго в сумках – еще 59.

Сами задержанные заявили, что везли ножи якобы в подарок. Все изделия были украшены различными орнаментами, но не имели маркировки. Экспертиза установила, что это кустарные копии узбекских ножей "Пчак": большинство из них хозяйственно-бытового назначения, однако 15 были отнесены к категории холодного оружия.

Возбуждены два административных дела о недекларировании товаров. Как пояснили в управлении, для ввоза или вывоза из России холодного оружия необходимо иметь заключение Росгвардии и подать пассажирскую таможенную декларацию.

Напомним, в августе в аэропорту Екатеринбурга задержали пару из Пхукета с кольцами за 2,6 млн рублей.