Хуснуллин: Развитие общественного транспорта решит проблему нехватки парковок

Премьер-министр Михаил Мишустин посовещался со своими заместителями. Одной из тем разговора стало обновление общественного транспорта в городах России.

Доклад об этом сделал вице-премьер Марат Хуснуллин. В 2026 г. планируется обновить 5 тыс. единиц транспорта. В 2026-30 гг. регионы России получат 27 тыс. транспортных средств и выйдут на показатель обновлённого транспорта в 85%.

"Для нас важно не только обновлять транспортный парк и развивать инфраструктуру, но и создавать условия, в которых человеку удобно пользоваться общественным транспортом каждый день. Это напрямую влияет на качество жизни и на то, насколько комфортными для людей становятся места проживания", - сказал Хуснуллин.

Политик счёл развитие общественного транспорта решением проблемы дефицита парковок в крупных городах.

"Когда общественный транспорт становится качественным и доступным, люди чаще выбирают его для ежедневных поездок и реже пользуются личными автомобилями, что способствует снижению нагрузки на дорожную сеть, а также повышает общий уровень комфорта в городах", - сказал Хуснуллин, слова которого привела пресс-служба Правительства.