Число пострадавших при атаках ВСУ в Севастополе увеличилось до четырех

Четыре человека, по уточненным данным, пострадали в Севастополе в результате атак ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Накануне вечером в больницу были доставлены мужчина и женщина с осколочными ранениями. По словам Развожаева, во время одной из воздушных тревог они находились на площади Нахимова, на открытом пространстве.

13 сентября губернатор сообщал о двух пострадавших в результате атаки ВСУ - мужчина получил ранение конечности, женщина получила минно-взрывную травму. Он также отмечал, что они во время воздушной тревоги находились на открытых пространствах.

Всего за прошедшие сутки над Севастополем нейтрализовали 27 беспилотников.