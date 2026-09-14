Россия приостановит поставки газа в Армению с 15 сентября

Поставки российского газа в Армению приостановят в период с 15 по 25 сентября из-за планового ремонта, сообщила пресс-служба "Газпром Армения".

Приостановка планируется на магистральном газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье" , проходящем по территории России.

Бесперебойное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений — за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.

Ранее премьер‑министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна изучает возможность диверсификации поставок газа. Так он ответил на вопрос, рассматривает ли республика альтернативу российскому газу на случай выхода из ЕАЭС.

"Газпром" - единственный поставщик природного газа в Армению, а газотранспортную сеть контролирует его стопроцентная "дочка" "Газпром Армения". Дополнительно газ поступает из Ирана с 2009 года, но только по схеме "газ в обмен на электроэнергию", которая действует до 2030 года.