Председатель Городской Думы Астрахани Игорь Седов поздравил всех жителей с Днем города

"Поздравляю вас с днём нашего любимого города! Астрахань обладает богатой историей и славными традициями. Здесь встречаются Восток и Запад, Европа и Азия, а сочетание различных стилей и культур делает наш город поистине уникальным", - отметил в своем поздравлении землякам председатель Городской Думы Астрахани Игорь Седов.

Он также подчеркнул, что "самым ценным сокровищем Астрахани являются её жители, ведь именно благодаря людям реализуются самые смелые идеи".

"День города — это наш общий праздник, который объединяет астраханцев всех поколений, национальностей, культур и религий. Я благодарю всех, кто своим трудом и энергией вносит вклад в развитие Астрахани. Давайте вместе любить, гордиться и заботиться о нашем городе! Желаю каждому жителю и каждой семье счастья, благополучия и здоровья! С праздником, горожане! С днём рождения, Астрахань!", - говорится в поздравлении Игоря Седова.