Правительство выделит более 300 млн рублей на программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер"

Премьер‑министр Михаил Мишустин на совещании с вице‑премьерами объявил, что федеральный бюджет направит свыше 300 млн рублей на выплаты по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Это больше чем в два раза превышает сумму, которую вкладывают регионы, пишет ТАСС.

Деньги из центра пойдут в те субъекты, где поддержка медиков особенно нужна. Сами регионы выделят на эти цели еще около 140 млн рублей.

По словам Мишустина, благодаря общим усилиям в больницы и поликлиники сельской местности, малых городов и отдаленных поселков смогут устроиться порядка 500 специалистов - врачей, фельдшеров, медсестер и акушеров. Они получат выплаты за работу там, где медицинская помощь особенно востребована.

К концу 2026 года в России хотят создать единую систему оплаты труда медработников - ее апробацию и внедрение планируют на начало 2027 года; по новым правилам оклад должен составлять не меньше 50 % зарплаты, а стимулирующие выплаты - не больше оставшихся 50 %, чтобы защитить медиков от рисков из‑за возможного сокращения премий.