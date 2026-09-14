14 Сентября 2026
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Спорт Свердловская область Челябинская область
Фото: пресс-служба РМК

РМК сделала спортивный подарок челябинцам на 290-летие города

На 290-летие Челябинска Русская медная компания сделала горожанам незабываемый спортивный подарок. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, с 11 по 13 сентября жители и гости города стали участниками и зрителями сразу трёх спортивных мероприятий: всероссийских соревнований по экстремальным видам спорта, турнира по баскетболу и международного гала-турнира по кулачным боям.

12 сентября скейт-парк Русской медной компании в центре Челябинска стал эпицентром праздника спорта для взрослых и детей. Зрители наблюдали за зрелищными соревнованиями по экстремальным видам спорта от "РМК Экстрим", участвовали в активных играх и стали свидетелями динамичных состязаний по баскетболу.

"Фестиваль уличной культуры и спорта Экстрим Х Баскет" на площадке РМК Экстрим(2026)|Фото: пресс-служба РМК

"Для Русской медной компании проведение таких мероприятий имеет большое значение. Мы стараемся развиваться в разных видах спорта и тем самым участвуем в социальной жизни. Спорт – это наилучшая платформа для развития личности и физической культуры человека. Мы уже проводим соревнования по разным дисциплинам и видим невероятные результаты", - прокомментировал директор "РМК Экстрим" Герман Ременников.

В скейт-парке состоялись первенство России и всероссийские соревнования по BMX, собравшие самых перспективных райдеров страны. В заездах приняли участие около 30 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары и других городов. Из-за погодных условий соревнования прошли в коротком формате на фигуре "рампа", где BMX-райдеры в течение 45 секунд демонстрировали все свои лучшие трюки.

"Фестиваль уличной культуры и спорта Экстрим Х Баскет" на площадке РМК Экстрим(2026)|Фото: пресс-служба РМК

"Победа в первенстве даёт место в сборной России. Получается, это как перспектива на другие масштабные соревнования, не только всероссийские, но и международные. Сейчас буду подаваться на нейтральный статус и на следующий год уже смогу полететь за границу. Это будет мой первый заграничный опыт", - рассказала победительница первенства России по BMX Ралина Сафина.

В рамках празднования прошёл также Кубок "РМК Экстрим" по скейтборду и впервые – по роликам. За два дня на старты вышли около 200 юных спортсменов. Для гостей фестиваля были организованы показательные выступления самокатеров и BMX-райдеров, а также мастер-класс по BMX от топ-райдера Артёма Холоднякова, занятия по беговелу, сёрф-скейту и скейту, аэрохоккей, настольный теннис и многое другое. Площадку посетили около 5 тысяч челябинцев и гостей города.

"Фестиваль уличной культуры и спорта Экстрим Х Баскет" на площадке РМК Экстрим(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Из-за погодных условий часть мероприятий от Челябинской федерации баскетбола была перенесена из скейт-парка "РМК Экстрим" на площадку Дворца пионеров и школьников. Там гостей ждали активности с медиакомандой Hoops, захватывающее данк-шоу от двукратного чемпиона мира Мирослава Елецкого и автограф-сессия со спортсменами.

Ну а кульминацией вечера субботы стал первый в России гала-турнир RCC Hard × Gamebred, который прошёл на многотысячной ледовой арене "Трактор" при поддержке Русской медной компании.

Гала-турнир RCC Hard x Gamebred в ледовой арене "Трактор"(2026)|Фото: пресс-служба РМК

16 зрелищных поединков по кулачным боям и ММА на голых кулаках подарили любителям острых ощущений невероятные эмоции от первого до последнего боя.

Гала-турнир RCC Hard x Gamebred в ледовой арене "Трактор"(2026)|Фото: пресс-служба РМК

В главном турнире вечера победу одержал тяжеловес из Екатеринбурга Иван Штырков. Поединок Штыркова и Вагаба Вагабова продлился все три раунда и завершился единогласным решением судей в пользу уральского спортсмена.

Гала-турнир RCC Hard x Gamebred в ледовой арене "Трактор"(2026)|Фото: пресс-служба РМК

После победы Штырков не скрывал своей радости и глубокой благодарности:

"В первую очередь я хочу сказать спасибо своим родителям за их поддержку. И, безусловно, Господу Богу – за эту возможность и за силы. А ещё, конечно же, хочу поблагодарить основателя Русской медной компании Игоря Алексеевича Алтушкина за его колоссальный вклад в развитие спорта. За то, что он поддерживает и развивает его, давая шанс таким парням, как я, выйти и показать себя".

Русская медная компания поздравляет всех жителей Челябинска с Днём города и выражает благодарность всем, кто, несмотря на погодные условия, провёл эти спортивные дни вместе с РМК.

Теги: соревнования, турниры, РМК, Челябинск


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