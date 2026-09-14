"Стали обслугой ЕС": Захарова прокомментировала закрытие завода в Латвии из-за санкций

В МИД РФ прокомментировали ликвидацию завода Rebir в Латвии в связи с потерей рынков сбыта в России из-за санкций.

"Все, кто выбрал "европейские ценности", стал обслугой Евросоюза, утратив свою промышленность, с/х, образование и суверенитет", - сказала РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что в латвийском городе Резекне закрывается завод Rebir, специализировавшийся на выпуске электроинструментов на протяжении 60 лет. По словам главного акционера компании Николая Симорева, из-за санкций бизнес лишился своих ключевых экспортных направлений — России и Белоруссии. Попытки переориентироваться на рынки Казахстана и Турции не увенчались успехом, а выход на западные рынки потребовал бы колоссальных финансовых вложений, которых у компании нет. Европе конкуренты не нужны.