В пермском аэропорту "Большое Савино" третьи сутки задерживаются три рейса авиакомпании "Россия" в Сочи

В пермском аэропорту "Большое Савино" третьи сутки задерживаются три рейса авиакомпании "Россия" в Сочи, передает корреспондент Накануне.RU.

Первый рейс должен был отправиться еще в ночь на 12 сентября, однако его вылет перенесли на сегодня, 14 сентября, — ожидается, что борт поднимется в воздух в 16.25.

Еще два рейса, запланированные на 13 и 14 сентября, отложены до вторника, 15 сентября. Их отправление назначено на 10.35 и 13.35 соответственно. О причинах столь длительной задержки не сообщается.