В Екатеринбурге ищут водителя, катавшего человека на капоте авто

В Екатеринбурге человека прокатили на капоте автомобиля. Госавтоинспекция начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в ГАИ Свердловской области, видео с нарушением правил перевозки пассажира появилось в местных пабликах. На записи некий человек едет прямо на капоте автомобиля, движущегося по оживленной дороге. Утверждается, что все произошло на улице Мостовой.

"Подобные действия являются грубым нарушением Правил дорожного движения и создают реальную угрозу жизни и здоровью как самого пассажира, так и окружающих", - отметили в Госавтоинспекции.

В ведомстве начали свою проверку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и участники инцидента. Ведется розыск водителя, перевозившего человека вне кабины авто. За это ему грозит административная ответственность.