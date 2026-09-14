Канада может стать "ассоциированным членом" ЕС

Из-за серьезного охлаждения отношений с США канадское руководство Канады взяло курс на стратегическое сближение с ЕС. Как пишет The Wall Street Journal, премьер-министр Канады Марк Карни в последние месяцы активно ведет консультации с главами ведущих стран ЕС, включая Францию, Германию и Италию. Обсуждается возможность получения Канадой статуса "ассоциированного члена" ЕС.

Торговые разногласия с США, которые привели к напряженности в отношениях, стали катализатором нового курса. В кулуарах европейские политики уже в шутку называют Канаду новым членом. Посол ЕС в Канаде Женевьев Тютс подтвердила, что стороны прорабатывают формат партнерства, не имеющий аналогов. Оно не будет копировать модели взаимодействия с Норвегией, Швейцарией или Британией, которые не входят в ЕС, а станет принципиально новым механизмом.

В конце августа Карни анонсировал начало переговоров по углублению интеграции в вопросах безопасности и экономики. Символичным жестом стало приглашение канадского премьера выступить в Европарламенте — редкая практика для лидера неевропейской страны. Хотя в прошлом году Карни подчеркивал отсутствие планов по полноценному вступлению в ЕС, он охарактеризовал Канаду как "наиболее европейскую страну" за пределами Европы. Ранее стороны уже закрепили сотрудничество в оборонной сфере, кибербезопасности и защите морских границ.