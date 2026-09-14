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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Суд поставил точку в деле директора ювелирного магазина "Бриллиант" в Екатеринбурге

Свердловский областной суд поставил точку в деле директора ювелирного магазина "Бриллиант" Людмилы Байкович, у которой в наличии оказались немаркированные ювелирные изделия на сумму свыше 73,4 млн рублей.

В апреле 2025 года полиция при осмотре магазина нашла товары без обязательной маркировки на огромную сумму. Уже в ходе экспертизы выяснилось, что 2 тыс. 77 изделий не имели на торговых ярлыках уникального идентификационного номера (УИН) Государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК). Еще на 371 изделиях были ярлыки с УИН, однако физическая маркировка двухмерным штриховым кодом отсутствовала. Кроме того, одно колье было выставлено на продажу без обязательной процедуры опробования и переклеймения, а на его ярлыке была указана недостоверная информация о пробе.

Уже в суде Байкович признала вину, но отказалась от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ. Суд же установил, что приемкой товара директор занималась лично. Более того, требования к маркировке действуют с 2021 года, а обвиняемая работает в сфере реализации ювелирных изделий уже более 40 лет, а потому имеет достаточный опыт. Весь изъятый товар гарантированно шел на продажу, что также было доказано.

В июле текущего года Верх-Исетский районный суд признал Байкович виновной по п. "б" ч. 2 ст. 171.1 УК РФ "Хранение в целях сбыта товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, совершенное в особо крупном размере" и назначил ей штраф в размере 300 тыс. рублей.

Приговор был обжалован в вышестоящей инстанции, но и Свердловский областной суд принял аналогичное решение, оставив приговор суда первой инстанции без изменения. Он вступил в законную силу.

Теги: Екатеринбург Бриллиант, директор, суд, ювелирный магазин


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