В Екатеринбурге суд отправил в колонию мать за убийство 3-летнего сына

В Екатеринбурге мать приговорена к 16 годам колонии за убийство своего маленького сына.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, в апреле 2025 года в квартире дома по улице Сиреневый бульвар в уральской столице погиб 3-летний мальчик. По версии обвинения, его мать Наталия Гусева избила сына, причинив травмы, а в больницу обратилась только после вмешательства знакомого.

Также следствие считало, что в день возвращения из детской больницы Гусева вновь применила насилие к мальчику. От многочисленных травм тот скончался.

По ходатайству самой матери дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Коллегия в составе 8 человек единогласно признала Наталию Гусеву виновной по всем пунктам.

На основании вердикта присяжных Свердловский облсуд назначил детоубийце 16 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.