В Сочи пять человек пострадали из-за падения обломков БПЛА

В Сочи из-за падения обломков БПЛА пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что одного взрослого госпитализировали, остальным оказали необходимую медицинскую помощь амбулаторно.

В результате атаки повреждены три частных дома. Также фрагменты беспилотников упали еще по нескольким адресам, в том числе в районе нежилого здания, тоннеля, во дворе частного дома.

Минувшей ночью атаку БПЛА также отражали в Краснодаре, в городе звучала сирена. Утром мэр Евгений Наумов сообщил об отмене сигнала "Атака БПЛА". О пострадавших и разрушениях информации не поступало.