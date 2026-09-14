Глава Ленобласти сообщил, когда в регионе бензина будет хватать всем

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что бензин появится в регионе через две недели.

"Хочу сказать, что мы видим свет в конце туннеля: мы рассчитываем, что к началу октября и новые поставки будут в регион, и новые логистические цепочки будут выстроены, и, конечно, начнут работать заводы после ремонта", - сообщил политик в своём telegram-канале.

13 сентября по просьбе властей несколько крупных нефтяных компаний приняли решение увеличить поставки бензина на свои АЗС в Ленинградской области. Некоторые – даже вдвое, чтобы закрыть перебои других компаний, чьи заводы стоят на ремонте.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен прекратить удары по российской топливной инфраструктуре.

"Зеленскому нужно сделать одну вещь: прекратить выводить из строя производство дизельного топлива в России", - заявил Трамп журналистам, добавив, что уже обсуждал эту тему с Зеленским.

По словам американского президента, проблемы на рынке дизельного топлива связаны с происходящим между Россией и Украиной, а не с ситуацией на Ближнем Востоке.