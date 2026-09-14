В Омске фитнес-тренер избил водителя за отказ приять карту льготника

В Омске подрались два 42-летних мужчины. Конфликт разгорелся из-за отказа водителя принять оплату за проезд от льготника.

Конфликт возник в салоне маршрутки из-за отказа водителя принять льготную транспортную карту у пассажира, который не мог подтвердить законность получения этой карты. Пассажир несколько раз ударил по кузову и заднему колесу машины, после чего напал на водителя, нанеся удары по лицу и телу.

Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей носа. Нападавшим оказался 42‑летний фитнес‑тренер из Октябрьского округа, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело, горе-спортсмену грозит до трёх лет колонии, сообщает УМВД по Омску.