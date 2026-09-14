Депутаты Вихарев и Брозовский организовали праздник двора на Эльмаше

Депутаты гордумы Екатеринбурга и заксобрания Свердловской области Алексей Вихарев и Вячеслав Брозовский организовали праздник двора для жителей Эльмаша.

Как рассказал в своих социальных сетях Алексей Вихарев, мероприятие прошло во дворе дома №55 по ул. Стачек. Развлекательная программа включала в себя конкурсы и танцы с приглашенными аниматорами. Детей угощали сахарной ватой и разрисовывали аквагримом.

"Дети получили сладкие подарки и отличное настроение! Спасибо за помощь в организации и проведении депутату Вячеславу Брозовскому", - написал депутат.

Взрослым , пришедшим на праздник, волонтеры напомнили о выборах в Госдуму и заксобрание, которые пройдут с 18 по 20 сентября.