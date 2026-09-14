В Новосибирской области мужчина случайно застрелил знакомого во время охоты на медведя

В Новосибирской области охотник застрелил человека, перепутав его с диким животным. Возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, вечером 12 сентября мужчина охотился недалеко от села Карасево Болотнинского района. Во время преследования зверя он увидел шевеление в кустах и выстрелил из своего ружья. В результате охотник смертельно ранил 42-летнего мужчину. Он скончался в больнице.

СМИ пишут, что погибший был знакомым охотника. Подозреваемый считал, что целится в медведя.

Напомним, в этом году медведи начали часто выходить к населенным пунктам, зафиксировано множество случаев нападений хищников на людей, зачастую – со смертельным исходом. В результате в ряде регионов начался массовый отстрел медведей.