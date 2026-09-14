Тюмень стала одной из площадок освещения яркого открытия Международного фестиваля молодежи

Тюмень стала одной из площадок освещения яркого открытия Международного фестиваля молодежи, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Прямая трансляция грандиозной церемонии открытия Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге прошла в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени. Зрителями стали активисты молодежных сообществ региона.

"Международный фестиваль молодежи – это важное пространство для диалога молодых лидеров разных стран, обмена опытом, содействия в разработке лучших практик и их применения. Действительно, Россия – это страна возможностей. Чтобы достичь всех целей, ребятам важно стремиться получать знания, трудиться и верить в себя!", - подчеркнул заместитель директора департамента молодежной политики Тюменской области, кавалер трех орденов Мужества Виктор Квасов.

В течение вечера молодежные лидеры презентовали сверстникам свои проекты: волонтеры-медики провели мастер-класс по оказанию первой помощи; студотряды рассказали о направлениях деятельности; международный клуб дружбы представил концепцию своей работы; студсовет проинформировал о конкурсе "Студент года" и Областном посвящении в первокурсники.



Международный фестиваль молодежи проходит под девизом "Следуй за мечтой". Тюменскую область на нем представляют 76 участников и 37 волонтеров. Ребят ждет насыщенная программа с лекциями, экскурсиями, спортивными соревнованиями, концертами и мастер-классами. Фестиваль – важная часть нацпроекта "Молодежь и дети".