Трамп призвал Зеленского прекратить удары по производству дизтоплива в России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен прекратить удары по российской топливной инфраструктуре.

"Зеленскому нужно сделать одну вещь: прекратить выводить из строя производство дизельного топлива в России", - заявил Трамп журналистам, добавив, что уже обсуждал эту тему с Зеленским.

По словам американского президента, проблемы на рынке дизельного топлива связаны с происходящим между Россией и Украиной, а не с ситуацией на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе средняя стоимость топлива впервые в истории достигла шести долларов за галлон, пишет РИА Новости.

В начале сентября в США заявили, что атаки Киева на объекты российской энергоинфраструктуры провоцируют рост мировых цен на топливо. "Сейчас мы переживаем энергетический шок из-за конфликта на Украине", - заявил глава минфина США Скотт Бессент.

Россия продолжает ограничивать экспорт бензина и дизельного топлива, пытаясь стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке после ударов украинских БПЛА по НПЗ. Наиболее чувствительным для мирового рынка является сокращение экспорта дизельного топлива.