Анкориджский компромисс мертв - советник премьера Британии

"Анкориджский компромисс" утратил какую-либо актуальность. Об этом заявил советник британского премьер-министра по вопросам нацбезопасности Джонатан Пауэлл на форуме в Киеве, подбадривая правящий режим тем, что компромиссов не будет.

По словам Пауэлла, все эти устные "понимания" уже нежизнеспособны. Дипломатам предстоит выработать принципиально новые подходы к разрешению конфликта. Весу его словам добавляет то, что он присутствовал на переговорах в Киеве 6 сентября, в которых приняли участие посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Некоторые эксперты считают, что представитель Лондона всегда присутствует на таких встречах, чтобы Зеленский на них не согласился в обход Лондона на "неправильные" вещи.

Считается, что в Анкоридже Россия согласилась на остановку боевых действий при уходе ВСУ из Донбасса, а США с этим согласились. Однако в июне президент США Дональд Трамп дал понять, что может отменить "дух Анкориджа". А госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что США ничем не обязаны, так как никаких соглашений достигнуто не было. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что официальных документов не было подписано, но устные договоренности были.