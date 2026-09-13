В базу данных "Миротворца" внесли 12-летнего подростка

Несовершеннолетнего возрастом 12 лет внесли в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", сообщают РИА Новости.

Персональные данные подростка были опубликованы на сайте. Несовершеннолетнего обвиняют в сознательном нарушении государственной границы Украины. В карточке говорится, что он более 20 раз проезжал через КПП Гуково и Новошахтинск в период, когда ему было от одного месяца до девяти лет.

Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.