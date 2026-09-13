Уральский полпред подчеркнул, что фестиваль молодежи в Екатеринбурге показал отсутствие изоляции России

Международный фестиваль молодежи, который проходит в эти дни в Екатеринбурге стал событием, показывающим что нет никакой изоляции России, заявил уральский полпред Артем Жога, передает корреспондент Накануне.RU.

"К нам на Урал приехала молодежь из 191 страны. Им интересна наша культура, наука, новые технологии. Россия открыта всему миру", - заявил он, назвав церемонию открытия фестиваля яркой и громкой.

Жога сослался на слова президента России Владимира Путина: "если мы дружим, то крепко и надолго. Если живем по-соседски, то хотим, чтобы все было, по справедливости и с уважением друг к другу. Жители нашей Родины уверены, что каждый народ волен самостоятельно выбирать свой путь развития".

Также полпред обратил внимание на масштабную образовательную программу: перед участниками выступят свыше 150 спикеров.

Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, участие в нем принимают десять тысяч человек из 191 страны.